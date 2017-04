Festival Cultural Zacatecas 2017. La exposición de Kasuya Sakai se inauguró el pasado viernes 7 de abril en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Lo invitamos a visitarla.

La Gualdra 288 / Río de palabras

Para Jánea por la hospitalidad en La Gualdra.

Y para Alma Rosa (por las lecturas).

¿Te has dado de topes con un tráiler? ¿Eh? ¿Te has dado de topes con un tráiler? Entonces qué chingas, eh, eh, eh… Te huele bien gacho el hocico. Piénsatelo bien.

Dale una pensadita. Nomás por no dejar. Nomás… Ya te dije. Porque el día menos pensado y sin decirte agua va, te rompo la madre. Ya te dije. Tú qué sabes. Tú no sabes nada. Te la das de muy chingona, muy acá, bien picuda. Pero no eres nada. Eres poquita cosa. ¡Nada! ¿Te has dado de topes con un tráiler? ¿Eh? En la pistiada todo se vale. ¡Todo! ¿Pos qué te creíste? ¿Qué podías venir a pistiar de oquis? Ni te creas… eh. Ni te creas. ¿A poco te creíste? Ni que estuvieras tan chula de bonita. Porque buenota no estás. Tienes las nalgas caídas. Y las chichis están todas guangas. Y estás panzona. No chilles, pendeja. No chilles. A ver… a ver…. ¿Te has dado de topes con un tráiler? Tú y sólo tú tienes la culpa. ¿A ver, quién más? Tú tenías que andar de nalgafloja. ¿Ah no? ¡Júralo! Y el Pelón no fue el único. También anduvo el Roscas y el Feo. Yo te vi. Yo te vi. Y quién sabe con cuántos más. ¿Qué no te has dado de topes con un tráiler? ¿Eh? Y luego no te dio por irte a encuerar a la plaza de armas. ¿No te da vergüenza andar haciendo tanto desfiguro. Todo el mundo se rio de ti. Hasta los policías que te levantaron iban carcajeándose de la risa. Y tú ibas cantando: Ya ponte en paz. De veras. Ponte en paz. ¿No te da coraje que hasta los escuincles te pellizquen las nalgas? Ya deja la peda. Y el chemo. ¿Porque te das tus jalones, verdad? El activo te va chingar los pulmones. Y el hígado. Te va a hacer caca por dentro. ¿Qué no te has dado de topes con un tráiler? ¿No te dijo tu jefa que te limpiaras los mocos verdes de chemo? ¿Quién te dijo que iban a venir los alienígenas a levantarte? ¿El canosito ése de la tele? ¡Quién! ¿Dime quién? Me cae que lo madreo por mentiroso. Te están tanteando. Eres el purito cotorreo. ¡La manga! En la vida hay que andar con dignidad. Lo jodido es otra cosa muy distinta. ¿Con qué cara le vas a pedir una ayudita al señor gobernador? ¿A ver? No, si va a haber gansitos. Agarra la onda. Agarra la onda. Ponte a pensar un poquito. Mira nomás que mechas traes, todas sebosas, bueno hasta los piojos se resbalan con el sebo. Mírate en un espejo, chingá. No tienes huevos, cabrona. ¡No tienes huevos! ¿Nunca te has dado de topes con un tráiler?

Y la mujer, hecha un pingajo, se queda como una estatua más en medio de la plaza. Gritando. Con los puños a los lados de su cuerpo bien apretados. Invisible. La gente camina, platica, fuma, bebe su botella de agua, con el celular entre sus dedos engarrotados.