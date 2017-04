La exposición de Kasuya Sakai se inauguró el pasado viernes 7 de abril en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Lo invitamos a visitarla. Festival Cultural Zacatecas 2017

La Gualdra 288 / Río de palabras

Una duda me asalta, me sorprende al dar la vuelta a la esquina, con su arma me encañona y amenaza con no soltarme hasta conseguir de mí lo que desea. Me obliga a caminar a un lugar apartado, obligándome a ceder sin darme la oportunidad de gritar para pedir auxilio y que alguien me defienda. Siento la punzada de su arma en la espalda si dispara su bala estará clavada en mi corazón todo el tiempo y no me dejará vivir tranquila. Son malas las dudas cuando te atrapan no quieren soltarte, por más que intentes pensar en otra cosa o rezar para deshacerte de ellas, para que se vayan sin dañarte; ellas no tienen piedad. Camino despacio, pensando en una estrategia para lograr escaparme, para soltarme de ella; pero la duda me atrapa, me agarra por el cuello al darse cuenta de mis otros pensamientos, me aprieta tan fuerte que me impide respirar… me estruja, me jalonea… me obliga a tomar el teléfono, entonces mando el mensaje: ¿Cómo has estado?… respiro. Tomo aire, parece que lo he logrado, pero la duda otra vez me domina, al ver que el tiempo pasa y tú no me respondes.