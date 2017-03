Falta una visión integral para tratar problemáticas de marginalidad que generan la delincuencia: JGL

La alcaldesa de la capital, Judit Guerrero, participó en el inicio de la campaña de canje de armas, a cargo de la Sedena ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

“Hace falta una visión integral” en cuyo diagnóstico se involucren especialistas “sociólogos o antropólogos” que expongan “el tipo de relaciones que se dan en la marginalidad” para explicar por qué en esas familias se da la condición de que una madre tenga temor de que su hijo la golpee o se tienen niveles altos de deserción escolar en nivel secundaria, y entonces se incida para incentivar a los jóvenes a permanecer en la escuela o dedicarse a actividades laborales.

Fue el comentario en entrevista ofrecido por la alcaldesa de la capital, Judit Guerrero, en cuya demarcación, concretamente la colonia Lázaro Cárdenas, se implementará mediante un programa piloto la denominada Estrategia de Prevención Social de la Violencia con Perspectiva de Derechos Humanos y Basado en Evidencia “Hagamos el Cambio”, presentada ayer por el gobernador.

En la citada estrategia se destacó la intervención para el mejoramiento de la infraestructura urbana, pues se menciona en el diagnóstico elaborado por la Universidad Autónoma de Zacatecas como uno “de los aspectos más significativos como condicionantes sociales, “no determinantes”, para que los jóvenes se involucren en actos violentos o delictivos, a la pobreza como “el más acentuado”, pero también a “la marginación económica del entorno físico”.

“Evidentemente se habla de pobreza, y cuando se habla de pobreza se refiere a la pobreza de la infraestructura urbana, ahí se hacia el señalamiento, pero tiene que ver también con el tipo de relaciones que se da en la marginalidad, evidentemente hay que asumir que hay un abandono”.

Precisó que la colonia Lázaro Cárdenas data de hace más de 30 años y se tienen problemas sobre todo en materia de vivienda, aunque observó que sus calles “están pavimentadas, tenemos luz, habrá que reparar o cambiar lámparas” pero sí cuenta con escuelas secundarias y primarias, un centro de nivel preescolar, canchas de futbol y un parque con un centro de desarrollo.

Si bien es cierto que esta infraestructura es mínima, también lo es, dijo, que es la básica de una colonia urbana en condiciones de marginalidad.

“Lo que yo creo es que no tenemos una visión, y yo lo asumiré con mucha responsabilidad mi comentario, es que no tenemos todavía una visión” de porqué se dan ese tipo de relaciones donde los jóvenes aunque se les presenten alternativas no se autoemplean o adquieren un oficio.

“Por qué no asumen. Y no estoy diciendo que no lo quieran hacer por sí mismos, quiero decir que no hemos incentivado en ellos esa voluntad para que este porcentaje tan alto de jóvenes, entre 15 y 24 años, que son el 36 y tanto por ciento, no tenga una actividad educativa ni una actividad laboral”.

“Tendríamos que explicarnos con profesionales en el área, sociólogos, antropólogos, una visión mucha más integral, porqué en esas familias se da esa condición en dónde una madre tiene temor que el hijo la golpee o porqué tenemos ese nivel de deserción en la escuela secundaria”.

Aun cuando hay espacios públicos con infraestructura urbana básica, entre ella deportiva, los jóvenes no se apropian de ellas y no participan.

“A veces dotamos de infraestructura, pero sin un sentido de pertenencia, y sin ver si es lo que la población requiere para su participación”.

Mencionó como ejemplo un centro de desarrollo que tiene la presidencia municipal de Zacatecas, del que dijo, es uno de los más activos pero sólo por las mujeres, de determinadas edades y durante ciertas temporadas, “nada más”. Y donde no se ha logrado incidir más allá de integrarlas a actividades “a veces ni siquiera de capacitación sino sólo de entretenimiento” como tejer o coser, que no les permiten generarse un ingreso o autoemplearse.

Entonces reiteró que “falta una visión integral” para abordar las problemáticas de marginalidad y pobreza que generan la violencia y la delincuencia.

Judit Guerrero se refirió también además de la colonia Lázaro Cárdenas, a otros polígonos donde tendría que hacerse intervención para estos temas, en principio, mediante la citada estrategia “Hagamos el Cambio”, y que situó en El Orito “que es una extensión amplísima de colonias”, con mayor necesidad la colonia Korea I y Huerta Vieja.

Observó que en El Orito sí se cuenta con un centro de desarrollo “Sumar, de gran impacto pero –con el- que tampoco se ha logrado incidir en la población” aunque cuenta con “muy buena infraestructura, pero en el que la población no tiene una participación activa”.

Otra vez sobre la colonia Lázaro Cárdenas comentó que sí se han realizado intervenciones con equipamiento urbano, “hay un área de juegos infantiles y la población no se apropia y está semidestruida y estas canchas a las que ya hice alusión”.

“Creo pues, que a veces hay intervenciones de las que insisto, no responden a la necesidad de la población, a su requerimiento y por tanto no se apropia de ellos. No hacemos lo justo las autoridades, tampoco la población. Yo creo que por eso lo rescatable de esta propuesta –La Estrategia Estatal de Prevención Social de la Violencia con Perspectiva de Derechos Humanos y Basado en Evidencia “Hagamos el Cambio”- es que se señaló en todo momento, hacer alusión a la participación activa de la sociedad en la problemática”.