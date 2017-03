Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente Ausencias, debilidades, simulaciones y contradicciones

Lamento sobremanera que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente haya nacido sin un soporte legal que le brinde las capacidades técnicas y legales necesarias para garantizar el acceso de los zacatecanos a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar y, peor aún, el personaje que pregona haber tomado protesta en los albores de este 2017 como procurador ambiental, no puede exhibir más de un párrafo de su currículum en el que demuestre trayectoria, experiencia y vocación para el cargo que ocupa. Entonces, podemos afirmar que en materia de justicia ambiental la simulación está garantizada hasta el 2021 al igual que en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) en detrimento de la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Fundamento lo anterior con lo siguiente: 1. No existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal del 1 de Enero de 2017, la figura de Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, sin embargo, en el considerando número 5 del citado precepto, se establece que se modifica el artículo 38 fracción LX referente a las atribuciones de la SAMA en materia de faltas y omisiones a las leyes ambientales y es aquí, donde finalmente nos dicen que tal Procuraduría es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 2. Entonces la citada Procuraduría quedó confinada a ser un anexo o una oficina más de la SAMA, dependencia que todavía hasta el día de ayer no tiene actualizado su Reglamento Interno por lo que no sabemos, desde la trinchera ciudadana, que facultades y obligaciones tendrá la multicitada oficina procuradora. En este contexto, dudo mucho que desde un anexo de la SAMA se pueda conocer y operar la Teoría de la Justicia Ambiental, pues debemos reconocer que Salvador Esaú Constantino Ruiz tendrá diversas habilidades y capacidades, no obstante, desde el enfoque del Derecho Ambiental, jamás ha demostrado la trayectoria profesional o la experiencia necesaria para poder proponer alternativas de solución al grave problema ambiental que nos han heredado a los zacatecanos. En este contexto, estamos dispuestos a debatir y desde la tribuna que seleccionen los del gobierno, sobre la integración de una genuina política ambiental integral tomando como punto de partida los verdaderos problemas ambientales de Zacatecas, esos que no se solucionan con certámenes de rebote internacional o concursos de dibujo, tal es el caso de la contaminación proveniente de la industria minera en Noria de Ángeles, Salaverna o San Felipe de Nuevo Mercurio, lugares que tal vez ni nuestros flamantes funcionarios sepan donde quedan. Discutamos en serio nuestros retos, trabajemos desde la experiencia por los zacatecanos, dejemos la simulación y la selección de servidores públicos alejados de los perfiles profesionales idóneos; tomemos en cuenta que un funcionario que no cuenta con la experiencia profesional adecuada al cargo, nunca podrá responder cabalmente a las demandas ciudadanas en las distintas materias, lo cual, repercutirá como sucede en la actualidad, en la imagen que el gobierno tiene frente a su pueblo. Así las cosas, es inconcebible que en la Administración Pública Estatal se nombren personalidades que desde el inicio harán un papel mediocre por no encontrarse en el lugar adecuado; por lo demás, es urgente que se trabaje en los programas sectoriales sobre protección al ambiente, justicia ambiental, recursos hídricos, mitigación y adaptación al cambio climático o sobre un programa regional sobre sequía y sostenibilidad en el semidesierto zacatecano, no omito mencionar la reforma del marco jurídico ambiental que ya está rebasado, tareas que se vienen arrastrando en calidad de asignaturas pendientes y que no se ven materializadas en lo inmediato. Otra más dijo el gallero, en días pasados se tuvo una reunión con asociaciones protectoras de animales donde el procurador ambiental sería el capacitador, ante lo cual me pregunto: ¿Forma parte de sus atribuciones? ¿Se reformó la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales para que así sea? ¿Ya se dio pauta a la creación de la Comisión Estatal para la Protección de los Animales? La respuesta seguramente la tenemos todos, por lo cual, es necesario que el Gobernador Tello haga una autocrítica sobre el funcionamiento de su gobierno, mismo que no está cumpliendo las expectativas de la población pues desde algunos frentes, los soldados se creen generales y algunos generales no saben que hacer en el frente de batalla. Mucho bien nos hará contar con los funcionarios idóneos para dar respuestas positivas a la ciudadanía ya que estamos hartos de tanta simulación, ineficacia y corrupción, ojalá algún día los puestos se ocuparán por exámenes de oposición, donde el prestigio profesional, la trayectoria, la experiencia y los resultados, sean las cartas de presentación que abran las puertas de la administración pública, solo así, podremos avanzar por mejores senderos en beneficio de todos.

*Integrante del Consejo Mundial para la

Defensa de los Derechos Humanos

