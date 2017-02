Georgios Iakovidis (1853-1932). Una mujer triste.

La Gualdra 282 / Río de palabras

Pero, ¿qué traen esos niños, por qué no dejan de gritar y dar la lata? Anda, Jorge, ve diles que se callen, que dejen de molestar. Mira, ya están otra vez tirando piedras y con su corredera por las escaleras. ¿Pues qué no tendrán madres que los callen, que les pongan un alto? Ve diles a sus mamás que los aplaquen, que no se avienten unos a otros. ¿Qué no pueden jugar como la gente decente, no pueden estarse en paz leyendo o viendo la tele? Para qué les compran pues los juegos ésos de controles si no se van a estar quietos ni un momento. Anda, Jorge, préndeles la tele, conéctales los aparatos, dales refresco y galletas para que de una vez por todas se estén callados. Ya sé que ellos están chicos, que no entienden las cosas, que no saben de la tristeza, para ellos todo es alegría, todo es contento. Mira, Jorge, ya se metieron a saltar en las camas, me van a dejar la colcha llena de tierra, diles que siquiera se quiten los zapatos, que no se peguen con las almohadas porque luego ahí van a andar llorando. Ya suficientes lágrimas hemos derramado en esta casa. Anda, diles que ya no lloren, que mejor se pongan a jugar a las estatuas sin moverse de su lugar, que el que dure más tiempo sin moverse gana. Que me dejen en paz un momento disfrutar mi pena; para poder llorarte otro rato. Anda, Jorge.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_282