Buba, la jiribilla de la irreverencia

La Gualdra 281 / Historietas

El pasado viernes 10 de febrero nos anotamos de grupies para ir a escuchar a José Quintero, uno de los exponentes de la historieta nacional más importante de los últimos veinte años, creador de la niña ácida e irreverente, Buba, quien aparecía para estrujar las mentes del público inadaptado en las páginas de la revista del señor Víctor del Real: Gallito Cómics, Materiales para resistir la realidad, la publicación más chicha y pacheca de aquellos años; además de Jorge Flores (Blumpi), joven escritor e historietista, o cartonero mejor dicho, que ha aparecido en las revistas Letras Libres y Millenium, dentro del conversatorio “Novela gráfica en México” en el marco del 5to. Encuentro de Narrativa Región Centro-Occidente “La imagen y otras formas de narrar” que tuvo como sede la ciudad de Zacatecas.

En especial, quería hablar con Quintero acerca de Buba, pero para no hacerla más larga, transcribo lo que al respecto mencionó acerca de esta chiquilla revoltosa: “No es lo que aparenta, se ve muy tierna pero tiene su jiribilla. Una monita como Hello Kitty o Mafalda pero con un discurso interesante. El personaje lo creé cuando tenía 17 o 18 años y ha sido relativamente exitoso, digo relativo porque en algún momento fui famoso, reconocido por un sector marginado de la sociedad. No famoso de ésos que se reflejan en la cartera. Fui famoso porque fui aceptado, ya que mucha gente se encariñó con mi personaje, lo que se traduce en la validación del lector, pues son los lectores con su decodificación de mi discurso, los que validan mi trabajo como creador. Buba ha sido muy bien recibida, soy afortunado por haberla creado tan joven, y me cambió la vida, si a mí no se me hubiera ocurrido ejercer la historieta, mi vida como ser humano no sería la misma, pues ella me ha llevado a ser lo que soy ahora”.

“Dibujaba porque sentía una necesidad, tal vez vocación, pues no sabía expresar pensamientos o emociones a través de otra cosa que no fuera dibujo, y en este sentido dibujar me ayudó mucho, pues me ha llevado a descubrirme en el hacer, el decir, el escribir poemas. En este sentido me ha cambiado la vida, sigo igual de jodido que cuando comencé, pero he mejorado, tengo mucho oficio; suena mal que yo lo diga, pero dibujo bien, estoy bien posicionado en el gremio de historietistas. Lo que me ha entregado la historieta es la oportunidad de encontrar, como decían los teóricos marxistas: lo que me realiza en el mundo, el encontrar una función dentro de la sociedad: qué le entrego al mundo. Aunque no estoy plenamente realizado, pienso que soy afortunado por haber encontrado este medio para poder darme mis agarrones conmigo mismo, sacar mis demonios, explorar, explotar, transitar, o por lo menos pretender la realización personal. Cuando te van saliendo canas es cuando te das cuenta que eso es lo importante. Lo que más me interesa antes de morir, mi meta, aunque no por eso no me gustaría tener mucho dinero y éxito”.

Después de la mesa, Quintero se dejó convencer por sus grupies de vendernos unos libros de su arte, autografiados y con dedicatoria y dibujo exprés a toda madre para cada uno de nosotros, y por supuesto, de echarnos unas chelas y una noche de jerga como Dios manda; perdón, Buba es atea, entonces, como debe de ser para todo turista en Zacatecas.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_galdra-281