Esteban Arrangoiz gana ‘Oso de Plata’ en Berlín; pide por los 43

Berlín. El Oso de Plata al mejor cortometraje, el segundo premio en importancia dentro de las producciones cortas del Festival de Cine de Berlín, fue para Ensueño en la pradera, del productor mexicano Esteban Arrangoiz.

Arrangoiz aprovechó la oportunidad para pedir al gobierno de México que invierta en cultura y educación. Además recordó: “Todavía buscamos a los 43 estudiantes (de Ayotzinapa). Han pasado casi tres años pero seguimos esperando”, dijo.

El Oso de Oro al mejor cortometraje fue para Cidade Pequena del portugués Diogo Costa.

Por su parte, el director chileno Sebastián Lelio se hizo hoy junto a Gonzalo Maza con el Oso de Plata al mejor guión por Una mujer fantástica.

“Gracias a la Berlinale por recibirnos. Ustedes saben el lugar que ocupan en nuestro corazón”, dijo Lelio, quien ya fue distinguido en el certamen alemán con su anterior trabajo, Gloria.

“Hay que combatir los tiempos oscuros con poesía”, dijo Lelio, que dedicó el premio a la “mujer fantástica” de su película, Daniela Vega.

Una mujer fantástica está centrada en la historia de una camarera y cantante (Daniela Vega) en Santiago de Chile, que se convierte en la sospechosa de la muerte de su pareja (Francisco Reyes). El duelo por el fallecido se convierte en suplicio debido al desprecio y la humillación por su condición de transexual.

La cinta se alzó además el con el premio Teddy a la mejor cinta de temática homosexual en la competición.

En tanto, la directora española Carla Simón se hizo con el premio a la mejor ópera prima por Verano 1993, el drama sobre una niña que pierde a su madre que se presentó en la sección infantil Generation de la 67 edición del Festival de Cine de Berlín.

“La película es hija de la Berlinale”, dijo la directora, que ya estuvo formando parte de la Berlinale Talents con el guión de esta película.

Además dio las gracias a su familia y al equipo de la cinta al recoger el galardón. Simón (Barcelona, 1986) estudió Comunicación Audiovisual en Barcelona, visitó la London Film School en la capital británica y también participó en la Berlinale Talents con el guión de esta película.

La coreana Kim Minhee levantó el Oso de Oro a la mejor actriz en la Berlinale por el drama sobre el desamor On The Beach At Night Alone, de su compatriota Hong San-soo.

Kim, de 34 años, con una larga trayectoria tanto en el cine como la televisión sudcoreana, protagonizará los dos próximos proyectos de Hong, uno de los realizadores más aplaudidos de esta edición del certamen alemán.

A su vez, el actor austriaco Georg Friedrich fue distinguido con el Oso de Plata al mejor actor por Helle Nächte, un drama del alemán Thomas Arslan sobre la paternidad. A Friedrich (Viena, 1966) se le pudo ver también en la competición de con la película austriaca Wilde Maus.

El filme On body and soul, de la húngara Ildiko Enyedi, una historia de amor que se desarrolla en un matadero, ganó el Oso de Oro del festival internacional de la Berlinale.

El jurado presidido por el holandés Paul Verhoeven otorgó el máximo galardón a este filme sobre un hombre y una mujer que se desean, pero solo logran comunicarse a través de un sueño que comparten.

Húngara On body and soul, Oso de Oro

El jurado internacional de la 67 edición del Festival de Cine de Berlín dio a conocer el palmarés:

OSO DE ORO: On Body and Soul (“Teströl és lélekröl”), de Ildikó Enyedi (Hungría).

OSO DE PLATA, GRAN PREMIO DEL JURADO: Félicité, de Alian Gomis (Francia-Senegal).

OSO DE PLATA AL MEJOR DIRECTOR: The Other Side of Hope (“Toivon tuolla puolen”), de Aki Kaurismäki (Finlandia).

OSO DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ: Kim Minhee en On the Beach at Night Alone (“Bamui haebyun-eoseo honja”), de Hong Sang-soo (Corea del Sur).

OSO DE PLATA AL MEJOR ACTOR: Georg Friedrich en Helle Nächte, de Thomas Arslan (Alemania).

OSO DE PLATA A LA MEJOR CONTRIBUCIÓN ARTÍSTICA: Dana Bunescu por la edición de Ana, mon amour, de Calin Peter Netzer (Rumania).

OSO DE PLATA AL MEJOR GUIÓN: Sebastián Lelio y Gonzalo Maza por Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio (Chile).

OSO DE PLATA AL MEJOR DOCUMENTAL (premio nuevo): Ghost Hunting (“Istiyad Ashbah”), de Raed Andoni (Francia/Palestina/Suiza).

PREMIO ALFRED BAUER: Pokot, de Agnieszka Holland (Polonia).

PREMIO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA: Verano 1993 («Estiu 1993») von Carla Simón (Spanien/Katalanien, ab 11 Jahre).

OSO DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE: Ensueño en la pradera, de Esteban Arrangoiz (México).

OSO DE ORO AL MEJOR CORTOMETRAJE: Cidade Pequena,de Diogo Costa (Portugal).