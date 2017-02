Edward Hopper. Digresión filosófica. 1959. Colección de Richard M. Cohen

La Gualdra 279 / Río de palabras

Es que a veces así sin pensarlo se le vienen los recuerdos. Es raro, no sé por qué le pasa eso. Se queda callado, pensativo y de repente me dice: vieras cómo me he acordado de fulanito; o este día me estuve acordando de aquellas vacaciones cuando fuimos de paseo; o cómo me acuerdo de las enchiladas que hacía mi tía Toña, hace ya tiempo que no me como unas buenas enchiladas con café negro. Luego se le pasa y se vuelve a quedar callado, sumido en sus pensamientos. Ha de ser difícil para él, pienso, vivir así nomás, instalado en el recuerdo. Yo salgo a la calle, al trabajo, al mercado, a veces hasta a pasear con los amigos. Pero él se queda siempre en la casa, si acaso escucha el radio o ve un rato la tele; pero siempre encerrado. Los domingos sí sale a veces de paseo, vienen por él mis hermanos, se lo llevan al centro, pero regresa todo fastidiado a sumirse una vez más en el mar de sus recuerdos. Ya van dos o tres veces que me lo encuentro sacando cosas de las cajas que tiene guardadas en el cuarto de los trebejos. Se le ruedan las lágrimas mirando las fotos, se duerme abrazado a una bufanda o a un pedazo de madera que encontró ahí adentro. A veces me da miedo, no crea, imagínese que regrese un día por la tarde y me lo encuentre ahí ahogado entre tanto recuerdo.

