“Es un error de mi parte, no me supe expresar bien” en mis declaraciones sobre mineras, rectifica Tello

Aclara gobernador que en ningún momento dichas empresas han intentado sobornarlo

El gobernador Alejandro Tello Cristerna rectificó sus declaraciones de la semana pasada en las que hablaba de que “ha habido voces que dicen ‘ahí están 2, 3, 5 millones de dólares y bájale a tu rollo'”.

En entrevista con los medios de comunicación, aseveró que en ningún momento las empresas mineras han intentado sobornarle; “es un error de mi parte, no me supe expresar bien”, concluyó.

Justificó sus dichos asegurando que las “voces” a las que hizo referencia “pueden ser voces simplemente coloquiales, de ciudadanos y no, yo no voy por eso. Yo en ningún momento he recibido ningún soborno de ninguna minera ni de nadie”.

El mandatario añadió que en su discurso siempre hace hincapié en la transparencia y la honestidad, y concluyó que “quien recibe es corrupto y también quien lo ofrece”.

Agregó, en este sentido, que “di una entrevista el jueves pasado en donde lo que yo le expresaba a Francisco Esparza es que para mí pudiera ser muy fácil recibir recursos, ser parte de sobornos, y no dije que me estaban sobornado. Sí quiero aclararlo. Si hay una malinterpretacion, la asumo totalmente”.

Tello Cristerna expuso que con esas declaraciones quiso dar a entender que la defensa del impuesto ecológico no es un tema personal; “vaya, yo no estoy buscando presionar para que se arreglen conmigo y no lo he buscado en ningún momento”.

Por el contrario, aseveró que el objetivo es buscar condiciones diferentes y mejores para Zacatecas.

Insistió en que, “si hubo una malinterpretación, es atribuible a mi persona”; pero recalcó que “tengo que ser también muy claro y muy respetuoso de la seriedad de las mineras”.

El gobernador informó que en los últimos días ha habido avances en el diálogo entre la administración gubernamental del estado y los propietarios de las empresas extractivas.

Comentó que no se está negociando la ley, sino que hay una mesa de diálogo instalada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “para revisar los parámetros”.

En ese tenor, sostuvo que en todo momento se ha mostrado abierto al diálogo para tratar de llegar a acuerdos y añadió, por tanto, que la solución no se alcanza “tomando carreteras ni yendo a eventos a vandalizar. Creo que Zacatecas requiere tranquilidad, paz y que se aplique el estado de derecho”.

Consideró que Zacatecas saldrá fortalecido, al igual que las empresas mineras, después de “este capítulo”.

Tello Cristerna terminó la entrevista ofreciendo una disculpa, nuevamente, por “si en determinado momento eso se malinterpretó. Vamos por buen camino y lo más importante hoy es nuestro estado Zacatecas”.