De estar a mi cargo, situación actual de Universidad se resolvería en tres meses: Rodríguez Espino

El Campus Siglo 21 de la Máxima Casa de Estudios de la entidad ■ foto: La Jornada Zacatecas

■ Sólo se requiere aplicar la normatividad adecuadamente, dice

Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Stuaz), aseguró que si la Máxima Casa de Estudios estuviese a su cargo, la crisis financiera y administrativa se resolvería en un plazo de tres meses.

“Me preguntaron una vez cuánto tiempo necesita la Universidad para recomponerse. Yo respondí tres meses. A mí denme tres meses y la compongo. No tengo compromisos con nadie de los que vendieron prestaciones y no tengo compromisos con ningún trabajador que no sea necesario para la Universidad. No tengo compromisos con nadie de los que tiene más de un trabajo ni quiero ganar más. En tres meses la Universidad se compone”, afirmó.

Para tal efecto, dijo que solamente se requiere aplicar la normatividad adecuadamente y evitar muchas cosas que ocurrieron en el pasado, como firmar convenios que nunca se respetaron.

Luego de revelarse que una gran cantidad de docentes viola la cláusula de exclusividad contenida en el Contrato Colectivo, Rodríguez Espino manifestó que el Stuaz cumple con todas las exigencias de transparencia y acceso a la información respecto a su personal, afirmó el secretario general Rafael Rodríguez Espino.

“Eso para mí no es problema, yo quiero ser transparente para exigir transparencia en la Universidad porque no hay transparencia. Yo todavía tengo dudas, ¿Virgilio Rivera Delgadillo (presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas) cobra o no en la Universidad? Y nadie me ha demostrado que si o que no”, cuestionó.

Al respecto, agregó que “en la Universidad hay opacidad y no ganas de transparencia. Todavía tengo duda si el diputado Álvarez Maynez cobra o no en la Universidad, pero no hay quién me diga sí o no, al igual que el hijo de Virgilio que tiene 10 años trabajando en la Ciudad de México, ¿cobra en la Universidad?”.

Recordó que el anterior rector no movió un solo dedo para atender esa situación y se espera aun que la actual administración implemente las medidas para que realmente se corrija ese problema y ver “si pasa a la historia como el mejor o como el peor”.

Rodríguez Espino concluyó que la aplicación de medidas y mecanismos para corregir y evitar esas irregularidades es una decisión que debe asumir el actual Rector Antonio Guzmán Fernández.